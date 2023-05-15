«Страна разделена». Схватка между Эрдоганом и Кылычдароглу перетекла во второй тур

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган не смог одержать победу в первом туре президентских выборов. После обработки 100% бюллетеней политик набрал 49,42% голосов, в то время как его главный оппонент — единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,95%. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на предварительные результаты голосования от агентства Anadolu.
Для безоговорочного успеха одному из претендентов требовалось заручиться симпатиями как минимум 50% граждан. Теперь же ожидается, что Эрдоган и Кылычдароглу встретятся во втором туре, запланированном на 28 мая. Кандидат от блока правых и ультраправых партий «Альянс АТА» Синан Оган набрал 5,20%, и на данный момент он не сообщал, кого из оппонентов поддержит на следующем этапе.
Впрочем, Высшая избирательная комиссия Турции еще не объявила окончательные результаты, данные будут обнародованы 19 мая. Как отметили в турецком исследовательском центре Optimar, шансы на победу Эрдогана в первом туре остаются — подсчеты голосов на участках за рубежом продолжаются.
Рекордная явка
Задолго до голосования и начала агитационного периода политологи предрекали по-настоящему драматичную гонку, результат которой предсказать оказалось весьма трудно. Избирательные участки по всей Турции открылись 14 мая в 8 утра по местному времени (совпадает с московским), голосование завершилось в 17:00.
По информации местных СМИ, в стране было установлено свыше 190 тысяч урн, в процедуре могли принять участие более 64 миллионов человек. Как сообщали Eskisehir и Kayseri Haberler, явка оказалась высокой — 93,6%, что стало рекордом с 1987 года (93,3%). Позднее, впрочем, показатель скорректировали до 88%. Для сравнения, в 2018 году на выборах присутствовало 86% граждан.
Так или иначе, на участках наблюдались очереди из желающих отдать свой голос. Проявить гражданскую позицию смогли и турки, проживающие за границей. Голосование проходило с 27 апреля по 9 мая, явка составила 45% — на избирательные участки пришли 1,8 млн человек. К слову, большинство граждан Турции, проживающих в России, проголосовали за Кылычдароглу.
Появление выбывшего кандидата
Накануне дня голосования было объявлено, что предварительные результаты не будут публиковаться до 21:00, но 14 мая в 18:30 запрет был снят. В ходе подсчета голосов с небольшим отрывом лидировал Эрдоган, некоторое время показатель главы государства даже превысил 50%, однако удержать его не удалось.
Недействительными оказались более 1,21 миллиона из 53,9 миллиона голосов. Газета Hurriyet отмечает, что избирателям запретили проносить с собой в кабинку телефоны или видеокамеры, при нарушении этого правила им грозил штраф. Также не разрешалось помещать в конверт посторонние вещи, кроме заполненного бюллетеня, в ином случае голос не засчитывался.
При этом граждане могли поддержать четвертого кандидата в президенты — председателя партии «Родина» (Memleket) Мухаррема Индже, который отказался от участия за два дня до выборов из-за скандала с интимным видеороликом. Избирком сообщил, что отданные за него голоса будут «действительными», при подсчете они распределялись между оставшимися претендентами. На момент публикации материала политик набрал 0,43%.
Парламентские выборы
Одновременно с голосованием за президента Турции в стране прошли парламентские выборы. По предварительным данным, «Республиканский альянс» во главе с партией справедливости и развития (ПСР) действующего президента набрал 49% голосов и получил большинство в законодательном органе — 322 из 600 мест.
Оппозиционная коалиция «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией (НРП) Кылычдароглу — 35%, что обеспечило ей 212 мандатов. «Альянс труда и свободы», куда входит Левая партия зеленых, может рассчитывать на 66 мест. Альянс АТА, который выдвинул третьего кандидата Огана, не получил ни одного мандата.
Победа правящей коалиции укрепила позиции Эрдогана, что сыграет немаловажную роль после окончания второго тура президентских выборов, полагает директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ», политолог Станислав Тарасов. Собеседник «Политики Сегодня» не исключил, что в случае, если новым главой государства станет оппозиционный кандидат, Турция может столкнуться с первым политическим кризисом.
«Любой президент не сможет провести закон через парламент, если у него нет большинства. Представьте, если Кылычдароглу побеждает и не имеет большинства в парламенте — пожалуйста, уже появился первый кризисный сюжет», — обратил внимание эксперт.
Беспорядки в Турции
Если же к 19 мая, когда будут объявлены окончательные результаты первого тура, станет известно, что ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, то между Эрдоганом и оппозицией начнется «жаркая политическая схватка», которая будет продолжаться вплоть до второго этапа голосования, полагает Тарасов.
«У них политические симпатии разделены, и страна фактически разделена. <...> Противостояние неизбежно и исторически обусловлено, оно оказывает влияние на развитие событий, посмотрим, какая сторона в этом отношении победит. <...> События очень непростые», — заметил собеседник «ПС».
Впрочем, до массовых волнений дело не дойдет — по мнению Тарасова, страна «пока не склонна» к беспорядкам, поскольку простые граждане тоже хотят стабильности. Кроме того, как напомнил эксперт, на обеспечение безопасности в Турции дополнительно направлено около 600 тысяч полицейских.
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