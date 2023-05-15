«Страна разделена». Схватка между Эрдоганом и Кылычдароглу перетекла во второй тур

По информации местных СМИ, в стране было установлено свыше 190 тысяч урн, в процедуре могли принять участие более 64 миллионов человек. Как сообщали Eskisehir и Kayseri Haberler, явка оказалась высокой — 93,6%, что стало рекордом с 1987 года (93,3%). Позднее, впрочем, показатель скорректировали до 88%. Для сравнения, в 2018 году на выборах присутствовало 86% граждан.