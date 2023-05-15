«Кирюх, выведи ребят своих из Бахмута»: Пригожин предложил СМИ почитать его «переписку» с генералом Будановым

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на фейки, обнародованные газетой The Washington Post. Журналисты распространили сведения о якобы состоявшейся встрече предпринимателя и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова в Африке. Бизнесмен предложил СМИ прочитать переписку с украинским военачальником.
«То, что я могу сказать по поводу домыслов, которые вбрасывает Washington Post, главное правило, которое я могу сказать: не суетитесь, товарищи, под клиентом. <…> То они вбрасывают информацию, то удаляют, то вбрасывают новую, из которой вообще не понятно, что следует. Могу с уверенностью сказать, если уж по серьезному, я в Африке не был как минимум с начала конфликта. На самом деле, еще даже за несколько месяцев до начала СВО», — передает слова Пригожина его пресс-служба.
На основании этого бизнесмен констатировал, что встретиться с Будановым он физически не мог. Соответствующие вбросы основатель «оркестра» отнес к попыткам очернить его деятельность.
«Я думаю, что это либо просто решил кто-то из журналистов нахайповать, либо товарищи с Рублевки <…> решили, что они сделают красивый информационный вброс. <…> Вообще вместо того, чтобы делать неловкие потуги, рассказывая, что я переживал за большое количество убитых "вагнеровцев", а здесь никаких сомнений нет, я действительно за это переживаю, <…> Лешу Навального (Алексей Навальный✱, внесен в реестр экстремистов и террористов в РФ. — Прим. ред.) подключите к интернету, он вам таких драконов распишет, что мама не горюй, причем распишет не только про меня, а про всех товарищей с Рублевки. Поэтому никто не пытайтесь Лешу Навального заменить <…>. Он делал гораздо более профессионально. Но читать, конечно, приятно. Получается, я воюю за Россию, но Зеленский (Владимир Зеленский, президент Украины. — Прим. ред.) выполняет четко мои указания», — добавил Пригожин.
В заключение основатель ЧВК «Вагнер» предложил ознакомиться с шуточной перепиской, в которой обсуждал ход СВО с генералом Будановым. В диалоге предприниматель поинтересовался, почему ВСУ не берут Крым. В ответ получил — «а мы и не подумали».
«Кирюх, выведи ребят своих из Бахмута», — посоветовал основатель ЧВК «Вагнер» собеседнику.
Ранее Пригожин высмеял статью The Washington Post о «встрече» с Будановым в Африке. Он саркастично отметил, что до сих пор находится в компании украинского разведчика.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России