«Кирюх, выведи ребят своих из Бахмута»: Пригожин предложил СМИ почитать его «переписку» с генералом Будановым

В заключение основатель ЧВК «Вагнер» предложил ознакомиться с шуточной перепиской, в которой обсуждал ход СВО с генералом Будановым. В диалоге предприниматель поинтересовался, почему ВСУ не берут Крым. В ответ получил — «а мы и не подумали».