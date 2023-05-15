EurActiv: представители ЕС попытаются продавить Сеул в вопросе поставок боеприпасов на Украину

Евросоюз планирует оказать давление на Южную Корею, чтобы заставить Сеул напрямую оказывать военную помощь Киеву. Об этом сообщает издание EurActiv со ссылкой на собственные источники.
«Ожидается, что ЕС окажет давление на Сеул, чтобы тот отправил боеприпасы напрямую на Украину», — говорится в материале.
Источник издания предполагает, что активные шаги по оказанию давления на правительство Южной Кореи будут предприняты во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля в Сеул в конце мая.
Ранее «Царьград» сообщил, что Евросоюз потратит деньги, предназначенные для малоимущих, на производство снарядов для ВСУ.