Открытие первого офиса «Сбера» в Севастополе состоялось 15 мая

Сбербанк провел церемонию открытия своего первого отделения в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости.
Офис находится на улице Руднева. Он представляет собой двухэтажное модульное здание. Внутри есть не только помещение для работы с клиентами, но и детская игровая зона, терраса на втором этаже, а также круглосуточная зона с банкоматами.
Физические лица смогут оформить моментальную и кредитную карту, ипотеку, открыть вклад или взять потребительский кредит. Кроме того, Сбербанк расширил перечень услуг для юридических лиц в Севастополе. Теперь им стали доступны система регистрации бизнеса, выдачи бизнес-карт, размещения депозитов, а также ряд других операций.