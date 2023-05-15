«Раздражает»: журналист Вебер прошелся по Зеленскому после слов о мире на условиях Киева

Запад не может делать вид, что его не касается длительность украинского конфликта. Об этом заявил немецкий журналист Иоахим Вебер.
Автор материала прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Вебер прошелся по главе государства после слов о мире на условиях Киева.
«Меня раздражает позиция Зеленского, согласно которой люди открыты для мирных инициатив, если они исходят от Украины. Любая инициатива по урегулированию конфликта должна соотноситься с реальностью», — высказался журналист.
Ранее в канцелярии президента Польши назвали преждевременными возможный диалог по украинскому конфликту. В Варшаве считают, что обе стороны не готовы к переговорам, рассказали на телеканале «360».