Израиль недоволен — ООН отмечает изгнание палестинцев с исторических земель

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур назвал данное событие «историческим и значимым», так как организация в свое время сыграла решающую роль в разделе Палестины и изгнании палестинского народа с исторических земель. Мероприятие приурочено к юбилею провозглашения независимости Израилем (14 мая 1948 года).