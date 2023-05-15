Израиль недоволен — ООН отмечает изгнание палестинцев с исторических земель

Организация Объединенных Наций (ООН) впервые в истории отметит Исход палестинцев 1948 года с территории нынешнего Израиля – Накбу. Возглавлять празднование будет председатель Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас, сообщает агентство Associated Press (AP).
Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур назвал данное событие «историческим и значимым», так как организация в свое время сыграла решающую роль в разделе Палестины и изгнании палестинского народа с исторических земель. Мероприятие приурочено к юбилею провозглашения независимости Израилем (14 мая 1948 года).
«Это признание ответственности ООН за неспособность разрешить эту катастрофу для палестинского народа в течение 75 лет. <…> Катастрофа для палестинского народа все еще продолжается», — заявил Мансур.
По словам дипломата, палестинцы до сих пор не имеют независимого государства, они «не имеют права вернуться в родной дом».
При этом посол Израиля в ООН Гилад Эрдан осудил инициативу организации, назвав ее «отвратительным событием» и «вопиющей попыткой исказить историю». Он выразил точку зрения, что присутствующие на мероприятии будут «потворствовать антисемитизму и дадут зеленый свет палестинцам продолжать использовать международные органы для продвижения своих клеветнических трактовок».
Напомним, в 1947 году Генассамблея ООН одобрила резолюцию о разделе Палестины 33 голосами против 13 (10 стран воздержались). В тот момент Генассамблея насчитывала 57 государств-членов ООН. Накба посвящена памяти примерно 700 тыс. палестинцев, которые бежали с исторических земель, покинув свои дома в 1948 году, когда Израиль провозгласил независимость.
25 апреля министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики обратил внимание, что «пришло время положить конец Накбе».
«Палестинцы пострадали от самого затяжного кризиса в мире и самой продолжительной оккупации целой территории в современной истории», — подчеркнул Рияд аль-Малики.
Ранее спецдокладчик ООН по правам человека на оккупированных территориях Франческа Альбанезе заявила, что Израиль относится к палестинским территориям как к собственной колонии. Подробнее — в материале «Политики Сегодня».