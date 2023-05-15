Пушилин заявил об улучшении российских позиций на Марьинском и Авдеевском направлениях

В районе Авдеевки российские силы улучшили свои позиции в направлении Первомайского и Красногоровки. В то же время на Марьинском участке подразделения ВС РФ пресекли «достаточно активные действия» противника и также заняли более выгодные рубежи, рассказал Пушилин.