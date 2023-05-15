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Торжественные линейки в честь последнего звонка отменили в школах Белгородской области

Общество
Торжественные линейки в честь последнего звонка отменили в школах Белгородской области

Планируются ли в Белгородской области линейки в честь последнего звонка, рассказал министр образования региона Андрей Милехин.

В школах, расположенных в 15 километрах от границы с Украиной, торжественные мероприятия отменены. Вопрос безопасности детей является приоритетным для властей, заявил Андрей Милехин.

«Мы должны сделать все, чтобы жизни и здоровье ребят были спасены. Поэтому важно провести работу в школах индивидуально с каждым классом», — отметил министр, выступая на оперативном совещании.

В Белгороде и ряде городских округов последний звонок пройдет в очном формате, но только для выпускников 9 и 11 классов. Число участников мероприятия не должно превышать 200 человек.

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