Торжественные линейки в честь последнего звонка отменили в школах Белгородской области

Планируются ли в Белгородской области линейки в честь последнего звонка, рассказал министр образования региона Андрей Милехин.
В школах, расположенных в 15 километрах от границы с Украиной, торжественные мероприятия отменены. Вопрос безопасности детей является приоритетным для властей, заявил Андрей Милехин.
«Мы должны сделать все, чтобы жизни и здоровье ребят были спасены. Поэтому важно провести работу в школах индивидуально с каждым классом», — отметил министр, выступая на оперативном совещании.
В Белгороде и ряде городских округов последний звонок пройдет в очном формате, но только для выпускников 9 и 11 классов. Число участников мероприятия не должно превышать 200 человек.