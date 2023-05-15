«Встречусь с другом Риши»: Зеленский заявил, что проведет переговоры с премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться за столом переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале украинского лидера.
В публикации политик напомнил о лидирующих британских позициях в отношении расширения возможностей «на земле и в небе». По его словам, диалог между официальными Киевом и Лондоном будет организован тет-а-тет.
«Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши», — рассказал Зеленский своим подписчикам.
Ранее депутат Госдумы от Крымского полуострова Михаил Шеремет порекомендовал России разорвать отношения с Соединенным Королевством. С таким призывом он выступил после ударов ВСУ по Луганску ракетами Storm Shadow. Подробности ситуации привели журналисты «360».