Гоша Куценко объяснил, почему отказался от роли в фильме с Брэдом Питтом

Актер и режиссер Гоша Куценко объяснил, почему отказался от роли в американском фильме «Война миров Z» с Брэдом Питтом, который вышел на экраны в 2013 году.
С Куценко связались американские агенты и предложили пройти пробы в новый фильм. Актеру дали текст, но именно в это время он улетал с женой на Бали, где планировал выучить отрывок.
«И в итоге я просто забыл. Неделю наслаждался отдыхом, как идиот, а потом мне звонят и говорят: "Брэд Питт хочет поговорить с тобой по прямой связи, они посмотрели твою картину, ты им подходишь"» — рассказал актер в интервью Ляйсан Утяшевой.
Так загорелому, счастливому и располневшему Куценко сообщили, что он играет онкобольного русского. Он пообещал приехать через неделю и похудеть. Однако у актера возникли проблемы с текстом. Он понимал, что никогда не сможет говорить на быстром американском языке.
В итоге Куценко просто выключил телефон и перестал выходить на связь с американскими агентами и Питтом. В фильме «Война миров Z» его заменили на Константина Хабенского, сообщает портал «360».