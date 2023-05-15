Гоша Куценко объяснил, почему отказался от роли в фильме с Брэдом Питтом

Так загорелому, счастливому и располневшему Куценко сообщили, что он играет онкобольного русского. Он пообещал приехать через неделю и похудеть. Однако у актера возникли проблемы с текстом. Он понимал, что никогда не сможет говорить на быстром американском языке.