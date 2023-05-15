19FortyFive: США следует принять меры против укрепления сотрудничества России и Ирана

Американскому руководству следует беспокоиться из-за активно укрепляющихся отношений России и Ирана, пишет издание 19FortyFive.
«Вашингтону и странам-единомышленникам необходимо срочно предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси», — говорится в материале.
В противном случае, интересам США в Европе и на Ближнем Востоке будет нанесен дополнительный урон, предупреждают авторы 19FortyFive, отмечая, что Россия и Иран укрепляют как военное, так и экономическое сотрудничество.
Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Москва и Тегеран находятся в одном шаге от утверждения соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве, сообщает «Царьград».