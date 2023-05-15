Кудрин и соавторы предупредили о недостаточной сбалансированности бюджетной политики РФ

Авторы провели анализ изменения непроцентных расходов бюджета в реальном выражении (с учетом инфляции) относительно реальной динамики ВВП после введения бюджетного правила. По его итогам Россия, как и США, Канада, Япония, Франция, Норвегия, попала в число государств, где после введения этой меры рост расходов превысил темпы роста экономики.