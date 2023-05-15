Актер из «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни

Советский актер, прославившийся ролями в картинах «Юнона и Авось» и «Битва за Москву» Владимир Кузнецов, скончался на 80-м году жизни. Причина смерти артиста не называется.
Печальную новость сообщил театр «Ленком» на свой странице в «ВКонтакте». Кузнецов служил в культурном учреждении на протяжении 45 лет, с 1969 по 2014 год. Он поступил в театр сразу после окончания Школы-студии МХАТ.
«Яркий, харизматичный актер запомнился зрителям по многим, и не только главным, ролям в кино ("В полосе прибоя", "Тихое следствие", "Битва за Москву" и др.), и конечно – на сцене "Ленкома"», — говорится в сообщении.
Церемония прощания с Кузнецовым состоится 16 мая в 12:00 в траурном зале Боткинской больницы. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актера.
Ранее в Санкт-Петербурге скончался актер Александр Тютрюмов. Он полюбился зрителям после роли в сериале «Убойная сила», где сыграл колоритного подполковника милиции Сергея Аркадьевича Егорова. Актеру было 64 года.