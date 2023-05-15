В Ростехе сообщили о завершении разработки зенитно-ракетного комплекса «Птицелов» для ВДВ

Компания «Высокоточные комплексы» завершила разработку нового зенитно-ракетного комплекса «Птицелов» для ВДВ. Она будет работать на шасси БМД-4М. Об этом РИА Новости сообщили в Ростехе.
В госкорпорации отметили, что система была создана по аналогии с боевым модулем «Сосна» на базе БМД-3М, которая проходит испытания. Последняя оснащена установкой для 12 ракет и способна поражать позиции противника на дальности до 10 километров.
Кроме того, цель выбирается при помощи лазерного луча. Однако преимущество «Птицелова» в том, что у него есть возможность десантирования из военно-транспортных самолетов парашютным способом.