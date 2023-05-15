Представитель партии «Шор» Гуцул победила на выборах главы Гагаузии

Кандидат от молдавской партии «Шор» Евгения Гуцул одержала победу на выборах главы Гагаузской автономии. Об этом сообщила глава избирательной комиссии Яна Коваленко.
Согласно полученной информации, были обработаны протоколы со всех избирательных участков. Кандидатуру Гуцул поддержали 52,36%.
«Григорий Узун – 24 913 голосов, или 47,64%», – сказала председатель избирательной комиссии на брифинге.
Коваленко добавила, что во время процесса были зарегистрированы некие технические нарушения. Они на результат выборов никак не влияют.