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Сербский тренер Марко Николич может возглавить московское «Динамо»

Спорт
Сербский тренер Марко Николич может возглавить московское «Динамо»

Серб Марко Николич может занять пост главного тренера столичного «Динамо».

Марко Николич возглавит московское «Динамо» по окончании сезона-2022/23. Об этом информирует «Спорт-Экспресс». По данным источника, сербский тренер уже согласовал условия своего контракта с руководством «Динамо».

Накануне с поста наставника бело-голубых был уволен соотечественник Николича Славиша Йоканович, пишет «360». Сербский тренер покинул свою должность после разгромного поражения от «Ахмата» в домашнем матче РПЛ. После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

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