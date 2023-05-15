Сербский тренер Марко Николич может возглавить московское «Динамо»

Серб Марко Николич может занять пост главного тренера столичного «Динамо».
Марко Николич возглавит московское «Динамо» по окончании сезона-2022/23. Об этом информирует «Спорт-Экспресс». По данным источника, сербский тренер уже согласовал условия своего контракта с руководством «Динамо».
Накануне с поста наставника бело-голубых был уволен соотечественник Николича Славиша Йоканович, пишет «360». Сербский тренер покинул свою должность после разгромного поражения от «Ахмата» в домашнем матче РПЛ. После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу.