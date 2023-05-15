Сербский тренер Марко Николич может возглавить московское «Динамо»

Накануне с поста наставника бело-голубых был уволен соотечественник Николича Славиша Йоканович, пишет «360». Сербский тренер покинул свою должность после разгромного поражения от «Ахмата» в домашнем матче РПЛ. После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу.