РИА Новости: Пентагон раскрыл серьезный недочет армии США

У Вашингтона один из самых крупнейших вертолетных парков. Среди имеющейся авиатехники есть свыше 700 ударных AH-64 Apache и 450 тяжелых CH-47 Chinhook. Однако главная проблема заключается в их возрасте, который составляет около 40 лет, что напрямую сказывается на техническом состоянии.