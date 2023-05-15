РИА Новости: Пентагон раскрыл серьезный недочет армии США

Руководство Пентагона проанализировало украинский конфликт и выяснило, что находящиеся на вооружении ВВС США вертолеты не подходят для боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.
У Вашингтона один из самых крупнейших вертолетных парков. Среди имеющейся авиатехники есть свыше 700 ударных AH-64 Apache и 450 тяжелых CH-47 Chinhook. Однако главная проблема заключается в их возрасте, который составляет около 40 лет, что напрямую сказывается на техническом состоянии.
Примечательно, что на этом фоне Россия показала, как можно эффективно пользоваться боевыми винтокрылыми машинами в зоне спецоперации. Кроме того, они успешно выполняют поставленные задачи даже в условиях противодействия украинских ПВО.