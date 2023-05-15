Слухи о смерти американского миллиардера Сороса появились в соцсетях

Сообщения о смерти знаменитого американского миллиардера Джорджа Сороса стали распространяться по американским социальным сетям.
В частности, об этом сообщил блогер Мэтт Уоллос, называющий себя советником миллиардера Илона Маска. Однако он не раз был замечен за публикацией непроверенных данных. Пока никто из членов семьи или близких к инвестору не подтвердил слухи.
Ранее Уоллос писал о том, что Сорос якобы продал все акции Tesla, поскольку разозлился на Маска за восстановление свободы слова в Twitter.
Сорос родился в 1930 году. За годы своей деятельности он смог нажить огромное состояние, но при этом заработал неоднозначную репутацию в самых разных кругах.