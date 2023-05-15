Франция планирует оснастить украинскую армию легкими танками AMX-10RC

Несколько батальонов ВСУ в ближайшие недели получат в оснащение десятки бронированных машин и легких танков от Франции, а также пройдут специальное обучение. Об этом говорится в совместном заявлении французского и украинского президентов.
«В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов (ВСУ — Прим. ред.) десятками единиц бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC», — следует из заявления Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.
Помимо этого, французская сторона намерена предпринять ряд действий по усилению украинской противовоздушной обороны (ПВО) с целью защитить военные объекты страны от ВКС РФ.