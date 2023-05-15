Сенатор Бондарев назвал вмешательством в отношения Москвы и Киева слова Шольца о конфликте

Европейские лидеры подталкивают Украину к продолжению конфликта. Об этом заявил сенатор Совфеда Виктор Бондарев.
Глава оборонного комитета Совфеда назвал вмешательством в отношения Москвы и Киева слова канцлера Германии Олафа Шольца о конфликте. Руководитель немецкого правительства занимается подстрекательством, добавил Бондарев.
«Такие высказывания со стороны немецкого государственного деятеля являются грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения, подстрекательством и интриганством. И ориентируют Украину на продолжение конфликта, потворствуют сохранению нацистского режима в этом государстве», — говорится в комментарии сенатора.
Ранее Украина и Франция выступили за новые санкции против России. Материал об этом появился на сайте телеканала «360».