Власти Словакии не один раз выражали готовность нарастить контингент НАТО. Об этом напомнил посол России в Братиславе Игорь Братчиков.
По его словам, на территории республики в одно время могут пребывать до трех тысяч солдат Североатлантического альянса. Словацкие военные объекты в свою очередь «подстраиваются» под нахождение военно-политического блока в стране.
«Нынешнее словацкое правительство неоднократно заявляло о готовности нарастить у себя натовский контингент», — подчеркнул Братчиков в интервью «Известиям».
Ранее стало известно, что победа партии SMER на выборах в Словакии отнимет у Украины союзника в Европе. Это связано с тем, что политсилу возглавляет экс-премьер республики и противник поддержки Киева Роберт Фицо. Подробности привел телеканал «360».