Партия Эрдогана получает более 320 мест в парламенте Турции

Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получает большинство мест в парламенте. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
«Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития после подсчета всех голосов одержал победу на парламентских выборах. Политическое объединение получает более 320 мест в законодательном органе.
Ранее стало известно, что по итогам обработки 100% бюллетеней Реджеп Тайип Эрдоган на президентских выборах получил 49,35% голосов. Его оппонента Кемаля Кылычдароглу поддержали 45% респондентов. Второй тур выборов состоится 28 мая.