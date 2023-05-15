ВСУ обстреляли села Локоть и Красный Пахарь в Курской области

Украинская армия вновь открыла огонь по населенным пунктам в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram. По словам руководителя региона, под огнем оказались село Локоть и хутор Красный Пахарь в Рыльском районе.
В результате происшествия никто не пострадал, доложил Старовойт. По данным губернатора, вследствие атаки оказалась повреждена линия электропередачи — свет пропал примерно у 600 жителей.
Над устранением последствий обстрела уже работают аварийные бригады, добавил Старовойт. Прочей информации о случившемся губернатор не привел.