Победа SMER может кардинально изменить курс Братиславы, что негативно отразится на Киеве. Он может столкнуться с проблемами при транзите и ремонте западного вооружения, отмечает The Spectator. В связи с этим Киев рассчитывает, что правые партии смогут набрать наибольшее количество голосов на выборах. Согласно исследованиям социологической службы АКО, в марте уровень поддержки SMER составлял 17,6%.