Досрочные парламентские выборы в Словакии стартуют через несколько месяцев. Главным фаворитом является условно пророссийская партия «Курс — социал-демократия» (SMER), возглавляемая Робертом Фицо.
Западные СМИ сравнивают Фицо с главой Венгрии Виктором Орбаном, который известен своей критикой в сторону США и Украины. Вместе с этим журналисты отмечают, что многие граждане Словакии надеются на победу России в спецоперации, поскольку для них конфликт является борьбой за справедливость, пишет РИА Новости.
Победа SMER может кардинально изменить курс Братиславы, что негативно отразится на Киеве. Он может столкнуться с проблемами при транзите и ремонте западного вооружения, отмечает The Spectator. В связи с этим Киев рассчитывает, что правые партии смогут набрать наибольшее количество голосов на выборах. Согласно исследованиям социологической службы АКО, в марте уровень поддержки SMER составлял 17,6%.
Однако в действительности победа Фицо вряд ли сильно изменит ситуацию, поскольку у Брюсселя хватит рычагов для давления на политика. Той же Венгрии приходится прогибаться под общий курс Европы, хотя она обладает большими возможностями, чем Словакия, говорится в статье.