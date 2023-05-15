Два взрыва прогремело возле автовокзала в Луганске

Предполагается, что причиной взрывов стал прилет ракет со стороны украинских боевиков. Информация о возможных пострадавших среди мирных жителей уточняется. По словам очевидцев, первый взрыв был глухой, а второй раскатистый. Целью удара ВСУ могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов.

