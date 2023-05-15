Два взрыва прогремело возле автовокзала в Луганске

Сразу два взрыва произошло недалеко от автовокзала в городе Луганске. Об этом в соцсетях сообщил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Предполагается, что причиной взрывов стал прилет ракет со стороны украинских боевиков. Информация о возможных пострадавших среди мирных жителей уточняется. По словам очевидцев, первый взрыв был глухой, а второй раскатистый. Целью удара ВСУ могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов.
«Два прилета в район автовокзала в Луганске! Скорее всего ракеты. Бьют по тому же сценарию», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Ранее ВСУ с новой силой стали обстреливать Донецк. Только утром 15 мая украинские боевики выпустили по разным районам города не менее 16 снарядов.