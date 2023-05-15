Эрдоган набрал 49,35% голосов после обработки всех бюллетеней на выборах в Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,35% голосов после обработки 100% бюллетеней на всеобщих выборах главы государства. Об этом сообщил местный телеканал ТРТ.
У главного соперника Эрдогана по президентской гонке – оппозиционера Кемаля Кылычдароглу – 45% голосов избирателей. Информацию о недоборе нынешним президентом 50% голосов также подтверждал Центризбирком Турции.
Третий кандидат от «Националистического альянса» Синан Огай набрал чуть более пяти процентов. Он уже заверил, что поддержит Кылычдароглу во втором туре.
Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая. Стоит отметить, что явка избирателей на выборы главы государства составила рекордные за многие годы 89 процентов.