Помощнику президента Орешкину представили мастер-план развития столицы Амурской области

Одно из новых решений для Благовещенска – трамвайный маршрут от северного микрорайона до таможни с выходом на новую намывную территорию реки Амур «Золотая миля». Как заявил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов, каждый план определен тремя вариантами развития – в их числе базовый, интенсивный и «супер-вариант».