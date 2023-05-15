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Помощнику президента Орешкину представили мастер-план развития столицы Амурской области

Политика
Помощнику президента Орешкину представили мастер-план развития столицы Амурской области

Помощнику российского президента Максиму Орешкину представили мастер-план развития Благовещенска, передает корреспондент РИА Новости. В ходе визита в Приамурье чиновнику также презентовали мастер-планы еще пары крупных городов региона – Белогорска и Свободного.

Одно из новых решений для Благовещенска – трамвайный маршрут от северного микрорайона до таможни с выходом на новую намывную территорию реки Амур «Золотая миля». Как заявил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов, каждый план определен тремя вариантами развития – в их числе базовый, интенсивный и «супер-вариант».

По словам руководителя региона, мастер-план представляет собой судьбу каждого города на ближайший отрезок времени. Орлов также отметил, что для воплощения таких инициатив в жизнь были определены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты.

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