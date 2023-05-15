Женщина погибла при пожаре в апартаментах на Большой Почтовой в центре Москвы

Тело женщины 1986 года рождения обнаружено после пожара в одной из квартир комплекса жилых апартаментов в центре Москвы. Об этом передает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram.
Пожар произошел утром в квартире дома, расположенного на улице Большая Почтовая. В результате возгорания погибла женщина. Ее тело нашли спасатели после тушения огня, отметили в столичной прокуратуре.
В качестве одной из версий произошедшего рассматривается поджог. Точная причина трагедии будет определена после проведения пожарно-технической экспертизы. Расследование пожара находится на контроле Басманной межрайонной прокуратуры.