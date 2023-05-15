Работу шахты в Кузбассе приостановили из-за надписи на пыли в поддержку Украины

После обнаружения надписи служба по контролю обратилась в правоохранительные органы, и на место выехали спецслужбисты из Центра «Э» и ФСБ. Как отмечается, силовики проверили шахту и не обнаружили ничего запрещенного. Подозреваемого нарушителя так и не удалось разоблачить, пишет Telegram-канал.