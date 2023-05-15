Работу шахты в Кузбассе приостановили из-за надписи на пыли в поддержку Украины

В кузбасском поселке Малиновка работы на одной из шахт приостановили из-за надписи «Слава Украiнi», нарисованной пальцем на пыли. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Инцидент произошел на шахте «Алардинская», где один из горняков на выработке увидел «подозрительное словосочетание, написанное пальцем». Издание пишет, что деятельность на предприятии была остановлена на «пару часов».
После обнаружения надписи служба по контролю обратилась в правоохранительные органы, и на место выехали спецслужбисты из Центра «Э» и ФСБ. Как отмечается, силовики проверили шахту и не обнаружили ничего запрещенного. Подозреваемого нарушителя так и не удалось разоблачить, пишет Telegram-канал.