Тонированная Lada Priora протаранила толпу пешеходов в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга тонированная Lada Priora черного цвета наехала на троих пешеходов. В результате ДТП один из людей отлетел на другую машину, передал местный портал «Е1».
Происшествие случилось минувшим вечером примерно в 22:00 по местному времени. Тонированная Priora выехала на «встречку» на перекрестке Малышева — Добролюбова: транспорт обогнал другие автомобили, пересек разделительную полосу и влетела в пешеходов. Две девушки в испуге отбежали в сторону, а третьего юношу зацепило. В результате столкновения парень ударился о другую машину.
Пресса пишет, что местные жители, по всей видимости, захотели сократить путь и перейти дорогу в неположенном месте. К счастью, в результате аварии никто не получил серьезных травм, отмечет издание.