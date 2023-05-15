Тонированная Lada Priora протаранила толпу пешеходов в центре Екатеринбурга

Происшествие случилось минувшим вечером примерно в 22:00 по местному времени. Тонированная Priora выехала на «встречку» на перекрестке Малышева — Добролюбова: транспорт обогнал другие автомобили, пересек разделительную полосу и влетела в пешеходов. Две девушки в испуге отбежали в сторону, а третьего юношу зацепило. В результате столкновения парень ударился о другую машину.