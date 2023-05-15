Центр для украинских беженцев подожгли в городе Банкрана на севере Ирландии

Злоумышленники взломали и подожгли центр для беженцев с Украины в ирландском городе Банкрана. Как сообщает Donegal Daily, преступление было совершено вечером 11 мая.
Первым о пожаре сообщил владелец некоммерческого центра Питер Кейси на своей странице в социальной сети Twitter. По его словам, он готов отремонтировать помещение, пострадавшее от рук бандитов.
В полиции уточнили, что в момент поджога в здании не было людей. Мотивы преступников пока остаются неизвестными. Всего с начала спецоперации на территорию Ирландии прибыли свыше 70 тысяч украинских беженцев.