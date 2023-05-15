Японии предрекли «вторую гибель» из-за сотрудничества с НАТО

Она обратила внимание, что в последние годы Токио стремится «построить военную державу». Власти Японии долгое время пытались нарастить военное взаимодействие с НАТО. Сегодня они оправдывают данную политику конфликтом на Украине. По мнению корейского эксперта, этим государство подрывает мир и стабильность в регионе.