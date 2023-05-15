Японии предрекли «вторую гибель» из-за сотрудничества с НАТО

Политика Японии по сближению с НАТО может привести ко «второй гибели» государства. Об этом предупредила научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва.
Она обратила внимание, что в последние годы Токио стремится «построить военную державу». Власти Японии долгое время пытались нарастить военное взаимодействие с НАТО. Сегодня они оправдывают данную политику конфликтом на Украине. По мнению корейского эксперта, этим государство подрывает мир и стабильность в регионе.
«Японии следует понимать, что ее военный сговор с внешними силами и замысел по превращению страны в военную державу вызовут вторую гибель страны», — приводит слова Ким Соль Хва Центральное телеграфное агентство Кореи.
Эксперт выразила уверенность, что за сплочением Японии и Альянса стоят Соединенные Штаты. Администрация Вашингтона намерена сохранить гегемонию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создав «азиатскую версию НАТО».