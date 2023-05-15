ЦИК Турции: Эрдоган набрал менее 50% голосов в президентской гонке

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал менее 50% голосов на всеобщих выборах главы государства. Соответствующую информацию подтвердил центризбирком страны.
Тем временем телеканал TRT Haber передал, что Эрдоган набрал 49,42 процента голосов по итогам обработки бюллетеней с 99,21% избирательных урн. Его главный оппонент по президентской гонке – представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу – набрал 44,88% голосов избирателей.
Таким образом, согласно заявлению ЦИК, Эрдоган потерял шансы на победу в первом туре президентских выборов. Второй тур должен состояться 28 мая. Между тем Кылычдароглу также заявил, что в Турции пройдет второй тур президентской гонки.