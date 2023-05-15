Автоледи сбила школьницу и скрылась с места ДТП на Камчатке

В городе Елизово (Камчатский край) произошла автоавария с участием 42-летней автомобилистки, которая сбила девятилетнюю девочку. Об этом рассказали в местном ГИБДД.
ДТП случилось в 08:07 по местному времени на улице Сопочная. Автоледи на иномарке Nissan Juke сбила ребенка прямо на пешеходном переходе, после чего сбежала с места происшествия.
В результате аварии пострадавший ребенок получил травмы. После осмотра девочку отправили на амбулаторное лечение.
Правоохранители заняты поисками сбежавшей автомобилистки. По факту случившегося проводится проверка.