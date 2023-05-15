Пользователи Twitter пообещали Зеленскому «капут» за пересечение линий в Германии

Речь президента Украины Владимира Зеленского в немецком Аахене спровоцировала критику в обществе. Под постом украинского лидера появились десятки негативных комментариев.
В нем он заявил об «укреплении связей» с Европой и росте давления на Россию. Публикация нашла активный отклик. Многие усомнились в связи Зеленского с реальностью и предрекли ему неминуемый «капут».
«В каком мире ты живешь, Зеленский? Полагаешь, что Россия чувствует давление?» — задался вопросом один из комментаторов.
«После сегодняшнего оскорбительного выступления в Аахене с тобой все кончено. Конец. Капут. Финито. Ты и понятия не имеешь, какую линию сегодня пересек», — добавил другой.
Зеленский прилетел в Германию, где провел рабочие встречи с премьер-министром страны Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. После этого он прибыл в Аахен, где ему вручили премию имени Карла Великого.