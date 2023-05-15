Житель Турции едва не подпрыгнул от страха при виде Эрдогана на избирательном участке

Президент Турции Тайип Эрдоган напугал соотечественника на одном из избирательных участков в Стамбуле. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале TGRT Haber TV.
На кадрах запечатлено, как глава государства терпеливо стоит в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента. В это время перед ним стоит мужчина в синей куртке, который пока не подозревает, кто находится позади.
В какой-то момент избиратель поворачивается и видит Эрдогана, после чего едва не подпрыгивает от неожиданности. В итоге президент и мужчина обмениваются несколькими фразами.
Выборы президента Турции прошли 14 мая. В них участвуют действующий глава государства Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиционного Народного альянса Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от альянса Ata.