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Житель Турции едва не подпрыгнул от страха при виде Эрдогана на избирательном участке

Политика
Житель Турции едва не подпрыгнул от страха при виде Эрдогана на избирательном участке

Президент Турции Тайип Эрдоган напугал соотечественника на одном из избирательных участков в Стамбуле. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале TGRT Haber TV.

На кадрах запечатлено, как глава государства терпеливо стоит в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента. В это время перед ним стоит мужчина в синей куртке, который пока не подозревает, кто находится позади.

В какой-то момент избиратель поворачивается и видит Эрдогана, после чего едва не подпрыгивает от неожиданности. В итоге президент и мужчина обмениваются несколькими фразами.

Выборы президента Турции прошли 14 мая. В них участвуют действующий глава государства Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиционного Народного альянса Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от альянса Ata.

#эрдоган #турция #выборы президента