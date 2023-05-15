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Рябков назвал текущую обстановку неблагоприятной для выдвижения новых идей по ДОВСЕ

Политика
Рябков назвал текущую обстановку неблагоприятной для выдвижения новых идей по ДОВСЕ

Текущая мировая обстановка не способствует разработке новых идей по созданию альтернатив Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Парламентской газете».

Дипломат отметил, что России не поступало официальных предложений обсудить разработку альтернативных вариантов соглашения. В последнее время и исключительно неформальные обсуждения с участием академических кругов сошли на нет, отмечает политик.

«На нынешнем этапе обстановка не благоприятствует выдвижению новых идей», — подчеркнул Рябков.

Также представитель ведомства рассказал, что «грядущий мир» будет существенно отличаться от то, что было в 1990 и 1999 году. Ввиду этого будут нужны новые подходы к созданию документа.

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