Рябков назвал текущую обстановку неблагоприятной для выдвижения новых идей по ДОВСЕ

Текущая мировая обстановка не способствует разработке новых идей по созданию альтернатив Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Парламентской газете».
Дипломат отметил, что России не поступало официальных предложений обсудить разработку альтернативных вариантов соглашения. В последнее время и исключительно неформальные обсуждения с участием академических кругов сошли на нет, отмечает политик.
«На нынешнем этапе обстановка не благоприятствует выдвижению новых идей», — подчеркнул Рябков.
Также представитель ведомства рассказал, что «грядущий мир» будет существенно отличаться от то, что было в 1990 и 1999 году. Ввиду этого будут нужны новые подходы к созданию документа.