CNN Turk: Эрдоган готовит обращение к избирателям в Анкаре

Президент Турции Тайип Эрдоган отправился в Анкару, где в ближайшее время выступит с обращением к избирателям. Об этом передает телеканал CNN Turk.
Глава государства планирует произнести речь с балкона штаба правящей Партии справедливости и развития. По информации журналистов, балкон уже начали готовить к выступлению.
В Турции 14 мая прошли выборы президента. Как сообщает TRT Haber, после проверки 97,78% бюллетеней Эрдоган набирает 49,56% голосов. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 44,72% избирателей. Если никому из них не удастся набрать более 50% голосов, то выборы будут продлены на второй тур, который пройдет 28 мая.