CNN Turk: Эрдоган готовит обращение к избирателям в Анкаре

В Турции 14 мая прошли выборы президента. Как сообщает TRT Haber, после проверки 97,78% бюллетеней Эрдоган набирает 49,56% голосов. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 44,72% избирателей. Если никому из них не удастся набрать более 50% голосов, то выборы будут продлены на второй тур, который пройдет 28 мая.