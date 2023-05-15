Макрон заявил о важности отсутствия конфронтации между Россией и Европой

Безопасность на территории Европы не может основываться на конфликте с Россией. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с журналистами Opinion.
Гарантии безопасности для Украины играют большую роль для европейских стран, считает Макрон. Однако не менее важным для строительства надежной архитектуры ЕС является налаживание отношений с Россией, добавил Макрон.
Он также оценил дальнейшие действия относительно помощи Украине. Макрон считает, что Европа должна помочь Киеву в подготовке вопросов гарантий безопасности с целью последующих переговоров.