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Макрон заявил о важности отсутствия конфронтации между Россией и Европой

Политика
Макрон заявил о важности отсутствия конфронтации между Россией и Европой

Безопасность на территории Европы не может основываться на конфликте с Россией. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с журналистами Opinion.

Гарантии безопасности для Украины играют большую роль для европейских стран, считает Макрон. Однако не менее важным для строительства надежной архитектуры ЕС является налаживание отношений с Россией, добавил Макрон.

Он также оценил дальнейшие действия относительно помощи Украине. Макрон считает, что Европа должна помочь Киеву в подготовке вопросов гарантий безопасности с целью последующих переговоров.

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