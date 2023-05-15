WP: НАТО не станет направлять Украине приглашение о вступлении в Альянс

Страны-участницы НАТО решили не приглашать Украину в Альянс на июльском саммите в Вильнюсе. Об этом пишет газета The Washington Post.
По данным издания, среди членов организации возникли разногласия. Так, восточноевропейские страны призывают обозначить конкретные сроки вступления Украины в НАТО. В то же время западные государства и США выступают за «меньшие шаги».
«Среди 31 члена альянса, несмотря на призывы Киева, сложился консенсус относительно того, что НАТО во время встречи 11-12 июля не направит Украине официальное приглашение о вступлении», — пишет WP.
Страны Альянса активно работают над преодолением разногласий, говорится в публикации. По словам газеты, даже консультации по соответствующему вопросу проводятся все чаще.