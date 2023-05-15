Forbes: Россия лишила Украину свыше трети «больших пушек» НАТО

Аналитики Oryx отметили, что чаще всего российские войска уничтожают именно тяжелую буксируемую артиллерию ВСУ. Дело в том, что машины имеют проблемы с мобильностью. Согласно данным со спутников, около половины гаубиц были ликвидированы в статичных огневых точках.