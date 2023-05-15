Forbes: Россия лишила Украину свыше трети «больших пушек» НАТО

Вооруженные силы Украины получили от НАТО «большие пушки» в виде гаубиц M777. Однако российские войска уничтожили уже треть от поставленной техники, об этом говорится в материале Forbes.
Обозреватель Крейг Хупер напомнил, что Киев получил от НАТО 390 единиц буксируемой артиллерии и 440 самоходных орудий. Несмотря на то, что гаубицы хорошо показали себя на поле боя, Украина испытывает «очень жесткие» потери данной техники, передает «ПолитРоссия».
«Из примерно 152 больших 155-мм буксируемых гаубиц M777, которые "официально" прибыли на Украину, более трети уже повреждены или уничтожены», — пишет Forbes.
Аналитики Oryx отметили, что чаще всего российские войска уничтожают именно тяжелую буксируемую артиллерию ВСУ. Дело в том, что машины имеют проблемы с мобильностью. Согласно данным со спутников, около половины гаубиц были ликвидированы в статичных огневых точках.