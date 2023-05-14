Посол Крутой сообщил о готовности России снять ограничения в торговле с Белоруссией

Россия выразила готовность ослабить ряд ограничений в сфере торговли с Белоруссией. О позиции Москвы сообщил посол республики в стране Дмитрий Крутой.
Соответствующий вопрос в скором времени будет обсужден на уровне Правительства РФ, уточнил он. В настоящий момент ограничения имеют локальный характер, либо сохраняются на уровне нормативных актов.
«Российская сторона выразила готовность эти ограничения в ближайшее время снять, если они есть», — сообщил Крутой в интервью «Беларусь-1».
По словам дипломата, особое внимание Белоруссия уделяет сфере машиностроения. Минску необходимо сохранить имеющийся объем поставок в Россию.