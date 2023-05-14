БПЛА с видеокамерой упал на склад взрывчатых веществ в Подмосковье

Падение беспилотного летательного аппарата на склад хранения взрывчатых веществ произошло в Московской области. Информацию об этом передает Telegram-канал Baza.
Предварительно установлено, что найденный беспилотник не нес каких-либо боеприпасов. Однако он был оснащен видеокамерой. Предполагается, что БПЛА упал из-за разряда аккумулятора.
«Не исключено, что квадрокоптер использовался кем-то для наблюдения за складом», — говорится в сообщении.
Специалисты выясняют, кому принадлежит данный беспилотник. Других подробностей не сообщается.