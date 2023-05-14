Зеленский уронил награду Карла Великого и увидел в этом «русский след»

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил русских в падении врученной ему награды имени Карла Великого. Прямую трансляцию с церемонии вел YouTube-канал Der Spiegel.
После падения трофея Зеленский на мгновение прервал выступление и сказал: «Это русские». Потом он поднял упавшую награду и продолжил свое выступление.
Мероприятие проходило в немецком городе Аахен. В зале присутствовали политики из Германии и ряда других европейских стран.
Ранее Зеленский в Telegram-канале анонсировал встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По последним данным, самолет украинского лидера уже приземлился в парижском аэропорту.