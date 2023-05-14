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Генконсульство России опровергло данные о прерванном авиасообщении между Антальей и Москвой

Общество
Генконсульство России опровергло данные о прерванном авиасообщении между Антальей и Москвой

Информация о прерванном авиасообщении между Антальей и Москвой не соответствует действительности. Об этом сообщили представители Генерального консульства России.

Сотрудники диппредставительства подтвердили, что в аэропорту Антальи произошла задержка рейсов. Однако она вызвана ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе, передает ТАСС.

«Нам вчера поступил только один звонок от российских туристов, но в итоге их рейс задержался всего лишь на 30 минут», — добавили в Генконсульстве.

Ранее российские туристы пожаловались, что авиасообщение между Антальей и Москвой было приостановлено. Дело в том, что по меньшей мере три рейса Turkish Airlines в Россию были отменены, из-за чего граждане задержались в аэропорту.

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