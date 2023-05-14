«Продвинулись до 130 метров»: Евгений Пригожин об успехах ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Штурмовики ЧВК «Вагнер» продолжают выполнять задачи по освобождению Бахмута. Актуальные данные по обстановке в городе привел основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Согласно аудиосообщению, опубликованному пресс-службой Пригожина в Telegram, штурмовики заняли 91 тысячу метров. Под контролем противника остается 1,69 квадратного километра Бахмута.
«Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись до 130 метров в так называемом "гнезде" и вокруг него. За день было освобождено девять многоэтажных домов, всего под нашим контролем находятся 28 домов. Под контролем противника 20 многоэтажных домов в "гнезде" Бахмута», — отметил Пригожин.
Штурмовики работают не только внутри города, но и на флангах. По словам основателя ЧВК, им пришлось остаться для предотвращения попыток прорыва со стороны ВСУ.