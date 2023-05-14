Президент Франции Макрон призвал снизить налоги для среднего класса

Как рассказал глава государства, налоги на представителей среднего класса увеличиваются невероятными темпами. Власти, по его словам, оказывают поддержку семьям с низкими доходами, однако для тех, кто получает от 1500 до 2500 евро ежемесячно, государственной помощи не предусмотрено.