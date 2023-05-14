Президент Франции Макрон призвал снизить налоги для среднего класса

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости снижения налоговой нагрузки для среднего класса. Об этом он сообщил в интервью изданию Opinion.
Как рассказал глава государства, налоги на представителей среднего класса увеличиваются невероятными темпами. Власти, по его словам, оказывают поддержку семьям с низкими доходами, однако для тех, кто получает от 1500 до 2500 евро ежемесячно, государственной помощи не предусмотрено.
«Я говорю о тех, кто слишком богат, чтобы получать помощь, но недостаточно богат, чтобы хорошо жить», — подчеркнул Макрон.
Ранее Эммануэль Макрон выступил с обращением к местным нефтяным организациям и попросил вновь установить скидку на топливо. По словам президента Франции, данные меры необходимы для поддержания граждан страны на фоне роста инфляции и стоимости энергоресурсов.