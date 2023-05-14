Не купили вовремя билеты, хотели сэкономить. Пригожин объяснил, почему The Washington Post удалил статью про его «встречу» с Будановым

Американская газета The Washington Post в своем материале сообщила о якобы встрече основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым в Африке. Комментарий бизнесмена на эту тему опубликовала его пресс-служба в Telegram.
The Washington Post 14 мая опубликовала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы был затронут вопрос неких «встреч» Пригожина и Буданова. Позднее газета удалила этот фрагмент из статьи.
Пригожин в ответ иронично отметил, что он может подтвердить «встречу» с Будановым.
«Нам вообще нечего скрывать от зарубежных спецслужб. Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке. Что касается The Washington Post и того, что он удалил данный фрагмент, то я думаю, это случилось из-за того, что они не купили вовремя билеты, и боюсь, если кто-то узнает, что The Washington Post еще в Африке, им продадут бизнес-класс задорого. Поэтому они просто хотят сэкономить, как обычно», — пошутил Пригожин.
Ранее предприниматель критиковал журналистов The Washington Post за нелепые вопросы о Судане. Пригожин подчеркнул, что ему просто стыдно комментировать чушь, которую американские корреспонденты хотят развить в медиа.