Не купили вовремя билеты, хотели сэкономить. Пригожин объяснил, почему The Washington Post удалил статью про его «встречу» с Будановым

Американская газета The Washington Post в своем материале сообщила о якобы встрече основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым в Африке. Комментарий бизнесмена на эту тему опубликовала его пресс-служба в Telegram.

