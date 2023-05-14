Концерты «Би-2» в России отменили после того, как группа оскорбили россиян

«Би-2» отменили летние концерты в российских городах после оскорбительных высказываний одного из участников группы в адрес россиян. Из их афиши удалена информация о всех будущих выступлениях в России – артисты намерены играть концерты только в русскоязычных городах: Риге, Таллине, Караганде и Бишкеке.
Ранее «Лева Би-2» пообщался с подписчиками из РФ в соцсетях, назвав их «убийцами» и «животными». Он также заявил, что все достижения страны «были общими с Украиной и с Европой», а нынешняя Россия «вызывает только омерзение и брезгливость».
В ответ на поздравление одной из подписчиц с Днем Победы над фашизмом, музыкант демонстративно поздравил ее «с днем победы союзнических войск во Второй мировой войне».
«Я не вернусь в Россию», – подчеркнул «Лева Би-2» после склоки со слушателями.
Хамские высказывания музыканта возмутили россиян. В опросе издания «Блокнот» о том, могут ли «Би-2» после этого зарабатывать в России, выразили свое мнение 15,8 тысяч человек: 94% из них выбрали ответ «нет», 4% заявили «да», а еще 2% считают, что «могут, если извинятся».
Ранее сообщалось, что внезапный приезд Аллы Пугачевой в Москву неприятно удивил некоторых патриотично настроенных россиян после того, как певица назвала сограждан «холопами» и «рабами».