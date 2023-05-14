Концерты «Би-2» в России отменили после того, как группа оскорбили россиян

Хамские высказывания музыканта возмутили россиян. В опросе издания «Блокнот» о том, могут ли «Би-2» после этого зарабатывать в России, выразили свое мнение 15,8 тысяч человек: 94% из них выбрали ответ «нет», 4% заявили «да», а еще 2% считают, что «могут, если извинятся».