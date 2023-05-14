Эксперт Леонков указал на признаки улучшения работы космической разведки ВС РФ на Украине

Новая тактика ракетных ударов ВС РФ по складам с оружием ВСУ и военно-промышленным объектам говорит о повышении качества разведки, считает эксперт Алексей Леонков.
В ночь на 14 мая ВКС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ. Большинство прилетов пришлось на военно-промышленные предприятия в Тернополе, а также на склады с оружием и боеприпасами на сумму в 500 миллионов долларов.
В беседе с «Московским комсомольцем» военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в первую очередь подобная тактика ВС РФ демонстрирует растущий уровень работы разведки.
«Улучшение качества нашей разведки, в первую очередь космической», — пояснил Леонков.
По словам эксперта, число уничтоженных припасов говорит и о продолжающейся активной накачке Украины западным оружием. Но такие удары влияют на боеспособность противника и мешают ему организовать обещанное контрнаступление.