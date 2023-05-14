Эксперт Леонков указал на признаки улучшения работы космической разведки ВС РФ на Украине

В ночь на 14 мая ВКС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ. Большинство прилетов пришлось на военно-промышленные предприятия в Тернополе, а также на склады с оружием и боеприпасами на сумму в 500 миллионов долларов.