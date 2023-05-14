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Эксперт Леонков указал на признаки улучшения работы космической разведки ВС РФ на Украине

Армия
Эксперт Леонков указал на признаки улучшения работы космической разведки ВС РФ на Украине

Новая тактика ракетных ударов ВС РФ по складам с оружием ВСУ и военно-промышленным объектам говорит о повышении качества разведки, считает эксперт Алексей Леонков.

В ночь на 14 мая ВКС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ. Большинство прилетов пришлось на военно-промышленные предприятия в Тернополе, а также на склады с оружием и боеприпасами на сумму в 500 миллионов долларов.

В беседе с «Московским комсомольцем» военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в первую очередь подобная тактика ВС РФ демонстрирует растущий уровень работы разведки.

«Улучшение качества нашей разведки, в первую очередь космической», — пояснил Леонков.

По словам эксперта, число уничтоженных припасов говорит и о продолжающейся активной накачке Украины западным оружием. Но такие удары влияют на боеспособность противника и мешают ему организовать обещанное контрнаступление.

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